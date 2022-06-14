Enerjinin Yıldızları Projesi'nde lise öğrencilerine hidroelektrik santralinde uygulamalı eğitim

Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretme, genç istihdama katkı sunma hedefiyle yürütülen Enerjinin Yıldızları Projesi'nin Antalya, Burdur ve Isparta'daki ayağını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), sektörün yıldızlarını saha eğitimleriyle destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Dalı'nın hayata geçirilmesine destek veren AEDAŞ, yıldızları sahadaki dersler ile sektöre hazırlıyor.

Söz konusu okulda bu dalda eğitim gören 12'nci sınıf öğrencileri, Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlenen teknik gezide, akan suyun elektrik enerjisine dönüşmesine yerinde tanıklık etti.

Uygulamalı eğitim planı çerçevesinde Manavgat Irmağı üzerinde kurulu santraldeki derste, öğrenciler ilk defa bir barajı ziyaret ederken, çalışma prensiplerini öğrendikleri elektrik üretim aşamalarını gözlemleme şansına sahip oldu.

Gezide 15 öğrenci ve 3 öğretmene eşlik eden santral yetkilileri, hidroelektrik santrallerinin nasıl çalıştığını anlatarak soruları yanıtladı.

- "Diplomalarınızı aldıktan sonra AEDAŞ'ta işiniz hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında birikimlerini, gelecekteki meslektaşlarına aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim alan öğrencilerin, başta elektrik piyasası dersi olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi, santrallerin çalışma sistemleri gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak gördüğünü aktaran Baydar, "Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne düzenlediğimiz gezi de uygulamalı eğitimin önemli bir parçası. Gezimize katılan öğrencilerimiz, evde, iş yerinde, sanayide kullanılan elektriğin hangi safhalardan geçerek üretildiğine, modern tesislerin ve bu tesislerin işletmelerinin nasıl yapıldığına tanıklık etmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Baydar, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerini okulda ziyaret etti.

Laboratuvar ve sınıfları gezip öğrencilerin sorularını cevaplayan Baydar, "Kalkınmanın, ilerlemenin iyi yetişmiş, nitelikli genç nüfusa bağlı olduğuna inanıyorum. AEDAŞ olarak bilgi birikimimiz ile tecrübemiz ile her zaman siz gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Enerjinin Yıldızları Projemizin hedefi de bu. Yüksek Gerilim Dalı'nı seçen siz değerli arkadaşlarımıza kapılarımız her zaman açık. Diplomalarınızı aldıktan sonra AEDAŞ'ta işiniz hazır." ifadesini kullandı.

- 136 öğrenciden 57'si Antalya'da

Enerjinin Yıldızları Projesi, elektrik dağıtım sektörü şirketlerinden Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2018 yılında hayata geçirildi. Proje kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 11 ve 12. sınıflarda okuyan 136 öğrenciden 57'si, Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim alıyor.

