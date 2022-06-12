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Enerjisini üreten çevre dostu okul farkındalık oluşturuyor

12.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'deki Şair Nigar İlkokulu, bahçesine dikilen meyve ve sebze fideleri, yağmur suyunun kullanımı, enerji ihtiyacının sağlandığı güneş panelleri ve sıfır atık kütüphanesiyle çevre dostu okul olarak farkındalık oluşturuyor - Okul Müdürü Erdoğan Arslanyılmaz: - "Bunları yaparken çocuklar geri dönüşümü, enerji tasarrufunu öğreniyor. Çocuklarda bu durum bir yaşam tarzı olmaya başladı"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi"nde yer alan Şair Nigar İlkokulu, bahçeye dikilen meyve ve sebze fideleri, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan okuma köşesi ve sıfır atık kütüphanesi ile enerji ihtiyacının sağlandığı güneş panelleriyle göz dolduruyor.

Sarıyer'deki Şair Nigar İlkokulu'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortaklaşa başlattığı "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında yer almasının ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler geri dönüşüm ve sıfır atık için harekete geçti.

Okulun bahçesine meyve fidanları ve sebze fideleri dikilirken, duvarlara öğrencilerin yaptığı geri dönüşümü simgeleyen resimler asıldı. Okulun girişine sıfır atık kütüphanesi kuran öğrenciler, bahçede de geri dönüşüm maddelerinden yapılan okuma köşesi oluşturdu.

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle okulda güneş enerji paneli de kuruldu. 24 panelden sağlanan elektrik, okulun enerji ihtiyacında kullanılıyor.

Okulda, meyve ve sebze bahçesinde kullanmak için yağmur suyu deposu inşa edildi. Depoda biriken yağmur suyundan, filtrelendikten sonra bahçe sulamanın yanı sıra okulun temizliğinde de yararlanılıyor.

Şair Nigar İlkokulu, proje kapsamında geri dönüşüm ve sıfır atık için yapılan bu çalışmalarla çocuklarda çevre bilincinin yerleşmesi açısından farkındalık oluşturuyor.

- "Çocuklar aktivitelere severek katılıyor"

Okul Müdürü Erdoğan Arslanyılmaz, proje kapsamında yapılan etkinliklerin çocukların dikkatini çektiğini, aktivitelere severek katıldıklarını anlattı.

"Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Arslanyılmaz, "Bunları yaparken çocuklar geri dönüşümü, enerji tasarrufunu öğreniyor. Çocuklarda bu durum bir yaşam tarzı olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Aykut Aktaş da kurdukları enerji panellerine ilişkin bilgi verdi.

Okula 24 panel, toplamda 10 kilovatlık bir güneş enerjisi sistemi kurulduğunu anlatan Aktaş, "Buradan gelen enerji okulun aydınlatma sistemine verildi. Bunun için 5 kişilik öğrenci ve öğretmenden oluşan ekip 3 gün çalıştı. Bu sisteme daha sonra bağlantılar gerçekleştirerek okulun elektrik sistemine entegre edildi." ifadelerini kullandı.

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