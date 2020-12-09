Enerya, Aksaray'da 3 bin 921 sanayiciye hizmet veriyor

​​​​​​​ Enerya'nın Aksaray'da doğal gaz kullanımına geçen 3 bin 291 sanayi ve işletme abonesi olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Aksaray'da sanayi alanında birçok fabrika ve işletmenin faaliyet gösterdiği bildirildi.

Şehrin gelişmesiyle aynı oranda sanayinin enerji açığıın da ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Tercih edilen enerjinin temiz enerji olması oldukça önemli. Doğal gazın şehre kazandırılan temiz hava olduğunun farkındalığıyla Enerya, Aksaray'da, 2 yıl içinde yüzde 20 artarak 3 bin 291’e ulaşan konut dışı abonesiyle sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, Aksaray'ın yurt içi ve yurt dışına mal ve hizmet üreten ve üretmeye devam eden Türkiye'nin Anadolu'daki önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanayide doğal gaz kullanımının en büyük avantajı zaman gözetmeksizin yüksek verimlilik ve kalitede üretime hizmet edebilmesi. Aksaray sosyal, kültürel ve sanayi alanında çok iyi gelişmeler kaydetti. Enerya tüm paydaşlarıyla çevreyi koruyor. Doğal gaz sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra sanayicilerin bütçesine de katkı sağlıyor. Orta ölçekli bir sanayicinin doğal gaz kullanımıyla yılda ortalama 278 bin lira tasarruf sağlanabilir."

Enerya'nın, Aksaray'da merkez ve 3 ilçedeki 67 mahallede 955 kilometre doğal gaz boru hattı ile konut ve konut dışında toplam 102 bin 507 aboneye hizmet verdiği kaydedildi.

