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Enes Ünal kimdir, aslen nereli? A Milli Takım'da oynayan Enes Ünal kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

05.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım'da da oynayan Enes Ünal, takımını sırtlamaya devam ediyor. Milli futbolcu, İspanya'da oynadığı takımının Levante'yi ağırlamakta olduğu ve 3-0 kazanılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Peki Enes Ünal kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımda oynuyor? İşte hayatı ve kariyeri...

Enes Ünal kimdir, aslen nereli? A Milli Takım'da oynayan Enes Ünal kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Enes Ünal, bu sezon formasını giydiği İspanyol La Liga ekiplerinden başarılı bir performans sergilemeyi sürdürüyor. 24 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga'nın 23. haftasında takımının sahasında Levante'yi konuk ettiği maçı da boş geçmedi ve Getafe'nin 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Peki Enes Ünal kimdir?

ENES ÜNAL KİMDİR?

10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Enes Ünal, futbola Bursaspor altyapısında başlamıştır. 2013 senesinde Bursaspor A takımına yükselen Enes, 2015 yılında 4.45 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'e transfer olarak büyük yankı uyandırmıştır. Manchester City'de forma giyme şansı bulamayan 24 yaşındaki forvet, sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente'de kiralık olarak forma giymesinin sonasında 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Villarreal'e gönderilmiştir.

Villarreal'e transfer olduktan bir sezon sonra Real Valladolid'e kiralanan milli futbolcu, 2020'de 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Getafe'ye transfer olmuştur.

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Bu sezon da Getafe forması giyen isim toplam 21 maçta 7 gol atmış, A Milli Takım formasıyla çıktığı 24 maçta ise 2 gol kaydetmiştir. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 senesine kadar devam eden 1.87 boyundaki golcünün güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro'dur.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Türkiye Milli Futbol Takımı
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