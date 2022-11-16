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Enez Belediye Başkanı Günenç kaza yaptı, makam arabası hurdaya döndü

16.11.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Enez ilçesi Belediye Başkanı Özkan Günenç, makam aracıyla seyir halindeyken traktörle çarpıştı. Hurdaya dönen araçtan başkan sağ kurtuldu.

Enez Belediye Başkanı Günenç kaza yaptı, makam arabası hurdaya döndü

Edirne’nin Enez ilçesi Belediye Başkanı Özkan Günenç, şoförünün kullandığı aracının karıştığı kazadan yaralı şekilde kurtuldu. İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesinde seyir halindeyken traktörle çarpışan makam aracı hurdaya döndü. Makam şoförü ve Enez Belediye Başkanı Günenç kazada yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Günenç ve şoförünü tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geliş nedenini araştıran ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, hurda yığınına dönen makam aracı çekici ile yoldan kaldırıldı.

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