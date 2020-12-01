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Enez Belediye Başkanı Günenç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

EDİRNE HABERLERİ  | 01.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Enez Belediye Başkanı Günenç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Günenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ailesinde görülen Kovid-19 hastalığından dolayı karantinada olduğunu ve dün yaptırdığı testin pozitif çıktığını aktaran Günenç, şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta ailemde rastlanan ve benim de kendimi izole ettiğim süreçte ilk yaptırdığım Kovid-19 testim negatifti. Fakat dün yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel olarak iyiyim. Değerli hemşehrilerim, maske, mesafe kuralına uymamız önem arz etmektedir. Hepimizin sağlığı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim."

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