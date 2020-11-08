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Enez’de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 08.11.2020 20:50 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde batan tekneden denize düşen balıkçıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enez’de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde batan tekneden denize düşen balıkçıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, 1 kişi daha kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Enez sahilinden balık tutmak için denize açılan 4 kişinin içinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen bir sebeple batmış, denize düşen Murat Erden kendi çabalarıyla yüzerek sahile ulaşmayı başarmıştı. Enez Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Erden’in sağlık durumu iyi olduğunu bilgisine ulaşıldı.
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma çalışmaları başlattı.
Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişilerden Uğur Soydan’ı kurtardı.
Diğer iki balıkçı Kemal Abay ve Hasan Soydan’ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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