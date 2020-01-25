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Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı. İçlerinde 4 çocuk ve 1 kadın bulunan göçmenler İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.
Enez’in Boztepe Burnu açıklarında, lastik botla ile sınırı yasa dışı yollarda geçmeye çalışan göçmen grubu, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fark edildi. Radarda tespit edilen noktaya giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki Afganistan uyruklu 1’i kadın, 4’ü ise çocuk, toplam 14 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Enez’de bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Dinçer Eczanesi
Merkez
Doktoroğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
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