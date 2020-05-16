Engeline rağmen rızkını 45 yıldır el emeğinden kazanıyor

REŞİT DAĞ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızalı dikiş makinelerini tamir ederek 45 yıldır geçimini sağlayan engelli Abdullah Demir, yaşama azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.

Doğuştan gelen engeli nedeniyle ellerini ve ayaklarını tam kullanamayan 4 çocuk babası Demir, küçük yaşlarda kendi çabasıyla öğrendiği dikiş makinesi tamirini, açtığı iş yerinde 45 yıldır sürdürerek, ailesinin geçimini sağlıyor.

Kaymakamlık tarafından kendisine verilen engelli motosikletiyle iş yerine giden Demir, kullanmakta zorlandığı elleriyle dikiş makinesi başta olmak üzere çeşitli mutfak eşyalarını da tamir ediyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında evlerinde bulunan bozuk bir dikiş makinesini söküp takarak tamir işini öğrendiğini söyledi.

Daha sonra babasının yardımıyla kendisine ait iş yerini açtığını belirten Demir, kimseye muhtaç olmadan ailesini geçindirmeye çalıştığını ifade etti.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Demir, şöyle konuştu: