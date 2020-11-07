YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Engelini aşıp hayatını engellilere adadı

Engelini aşıp hayatını engellilere adadı

MALATYA HABERLERİ  | 07.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan üniversite öğrencisi Emrah Türk, aldığı eğitimleri kendisi gibi engelli bireylere öğretiyor - Emrah Türk: - "Kendimi engelli bireylere adadım. Ben de engelli olduğum için bizim birbirimize faydamız olacağını düşündüm"

OKAN COŞKUN - Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan üniversite öğrencisi Emrah Türk, aldığı birçok tedavi ve spor eğitimini engelli bireylere aktarıyor.

Malatya'da 2007'de geçirdiği motosiklet kazası sonucu bedensel engelli olan Türk, o süreçten bu yana aldığı birçok tedavi ve spor eğitimini kentte bulunan engelli bireylere aktararak onların yüzlerini güldürüyor.

Kaza sonrası bir arkadaşının tavsiyesiyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanan Türk, bu sırada izlediği tekerlekli basketbol maçının ardından spora yöneldi. Tekerlekli basketbola başlayan Türk, kısa süre içerisinde kendini daha da geliştirerek profesyonel sporcu oldu.

Sporculuğuna akademik başarı da eklemek isteyen Türk, girdiği üniversite sınavında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünü kazandı. Üniversite hayatına başlayan Türk, burada öğrendiklerini engelli bireylere aktarmayı hedefliyor.

Emrah Türk, AA muhabirine, geçirdiği trafik kazası sonucu omurgasında kırık oluştuğunu söyledi.

Hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdürmenin spora engel olmadığını aktaran Türk, şöyle devam etti:

"Bütün engelli arkadaşlarımın sporla hayatlarını devam ettirmelerini istiyorum. Spora başladıktan sonra 2-3 dalda profesyonel oldum. Kendimi geliştirdim ve engelleri aştım. Bütün engelli arkadaşların spora devam etmelerini istiyorum. Birçok hocanın desteğiyle profesyonelleştim ve tekerlekli basketbola yöneldim. Burada kendimi geliştirdim. Gülle ve Cirit'te de Türkiye şampiyonasına katıldım. Buralarda birinciliklerim oldu. Sporla kendimi daha öz güvenli hissettim."

- "Kendimi engelli bireylere adadım"

Geçirdiği trafik kazası sonucu aldığı bütün tedavi ve eğitimleri engelli bireylere aktarmak için sürekli çalıştığını dile getiren Türk, engelli bireylere faydası olduğunu görünce mutlu olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Malatya'ya geldiğimde bir engelli arkadaşımla ilde bulunan engelli kişilere ulaşıp onları dışarı çıkarmak istedik. Evde duran engelli bireylerle konuşup ikna edip dışarı çıkardık ve aldığımız eğitimleri onlara da öğrettik. Spora başlamalarını önerdik. Birçok kişiyi spora başlattık. Onlara bu şekilde hayatın daha güzel olduğunu gösterdik. Kendimi engelli bireylere adadım. Ben de engelli olduğum için bizim birbirimize faydamız olacağını düşündüm."

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümünde eğitimine devam eden Türk, "Sınıfta 40 öğrenci var hepsi sağlıklı birey bir tek ben engelli öğrenci olarak bulunuyorum. Sınıfta bulunan sağlıklı bireylere de daha bilinçli olabileceklerini fark ettiriyorum. Bu bölüm engellilerle alakalı bir bölüm zaten. Kendimi engelli bireylere adadım. Bu işlerin daha da bilinçli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sınıfımdaki arkadaşlarım da inanıyorum ki benim sayemde engellileri daha iyi anlayacaktır."

- "Pes etmesinler"

Öğrenim gördüğü bölümün de engelliler üzerine olduğunu hatırlatan Türk, aldığı eğitimlerle engelli bireylere hem akademik hem de sportif faaliyetler açısından daha faydalı olabileceğini dile getirdi.

Engellileri daha iyi anladığını söyleyen Türk, "Engellilik konusunda neyin nerede nasıl yapılabileceğini daha iyi biliyorum ve bunu üniversitede daha çok geliştireceğime inanıyorum. Örnek olacağımı da düşünüyorum. Spor olarak engelli arkadaşlarımız sonuna kadar çabalasınlar hiç pes etmesinler. Bundan sonra daha da araştırma yapacağım. Bilinmeyen bir konu varsa onu bulup engellilere aktaracağım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
Yerel parlamentoda ilk hafta tamamlandı
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Hizan’da korona virüs denetimleri artarak devam ediyor
Kastamonu'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım
Kastamonu'dan deprem yaşanan İzmir'e yardım
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim
Çankaya zabıtasından 50 bin denetim

Malatya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:15
İkindi
15:03
Akşam
17:28
Yatsı
18:46

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Begüm Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
83 milyonluk ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
83 milyonluk ürün hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Malatya Üniversitesi’nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek
Malatya Üniversitesi’nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek
Yeşilyurt’ta ki ‘cephe sağlıklaştırma’ projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
Yeşilyurt’ta ki ‘cephe sağlıklaştırma’ projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.