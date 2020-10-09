Engelleri kaldıran ASÜ, iki yılda dört bayrak ödülü aldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına yaptıkları çalışmaların üç turuncu ve bir yeşil bayrak ödülü aldığını, 21 birimin turuncu bayrak adayı olarak belirlendiğini ve 2022 hedeflerinin ise mavi bayrak ödülü almak olduğunu söyledi.

ASÜ, 2018 yılında, kampüs içinde yapılan düzenlemelerin ardından, mekânda erişim anlamına gelen turuncu bayrak ödülü aldı. 2020 yılında ise Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi turuncu bayrak ödülüne layık görülürken, Eğitim Fakültesi buna ek olarak eğitim-öğretim ortamlarına ve materyallerine erişim anlamına gelen yeşil bayrak ödülü aldı. Merkezi Konferans Salonu’ndaki Senato Toplantısı öncesinde, konuyla alakalı bir tören düzenlendi. Törende, ödül almaya hak kazanan fakültelerin yöneticilerine bayraklar teslim edilirken, turuncu bayrak için başvurusu kabul edilen ve aday olarak belirlen birimler için de senato üyelerine ve birim yöneticilerine belgeleri takdim edildi. 2013 yılında Aksaray’a ilk geldiklerinde engelli asansörleri ve engelli rampalarıyla ilgili düzenlemeler yaparak çalışmalara başladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, adım adım ilerleyen sürecin bugün mutluluk verici bir noktaya evrildiğini kaydetti. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için pek çok çalışma yaptıklarını ve bunları yaparken de titiz bir biçimde çalıştıklarını ifade eden Şahin, “Biz, bu işleri sadece yapmış olmak için yapmıyoruz. Büyük bir samimiyet içinde gayret gösteriyoruz. Ayrıca bu çalışmalar engelli kardeşlerimiz için bir lütuf değil, zaten yapmamız gereken görevimizdir. Bu inançla çalışmalara devam ediyoruz” dedi.