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Engelli bireyler projelerle topluma kazandırılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 06.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

Sincan Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle engelli bireyleri topluma kazandırıyor.Sincan Belediyesi, engelli vatandaşları topluma kazandırmak için projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Engelli bireyler projelerle topluma kazandırılıyor

Sincan Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle engelli bireyleri topluma kazandırıyor.
Sincan Belediyesi, engelli vatandaşları topluma kazandırmak için projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye tarafından engelli bireylere diksiyon dersi, gezi programı, spor faaliyetleri, tiyatro ve drama dersleri, sema dersleri veriliyor. Sergiledikleri hünerleriyle izleyenleri mest eden bireyler, etkinliklerle kendilerini daha iyi hissediyor.
Hafta içi her gün engelli öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma amaçlı okuma seansları da düzenleyen belediye, okuma bilmeyenler için ders veriyor. Engelli bireylerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı dersler, bireylerin kişisel gelişimlerine de destek sağlıyor. Ayrıca konuşma bozukluklarını gidermeye yönelik diksiyon dersleri, beden dili, jest ve mimikleri kullanma ile sosyal ortamlarda görgü kurallarına yönelik eğitimlerle özel bireylerin kişisel gelişimlerine destek sağlanıyor.

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Candan Eczanesi
Yenimahalle
Öznur Koçak Eczanesi
Mamak
Feride Eczanesi
Cankaya
Topaloğlu Eczanesi
Cankaya
Uludağ Eczanesi
Altindag
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