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Engelli bireylere resim ve müzik kursu veriliyor

05.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Cumhuriyet Halk Evi’nde engelli bireylere yönelik resim ve müzik kursu veriyor.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Cumhuriyet Halk Evi’nde engelli bireylere yönelik resim ve müzik kursu veriyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, kültürel açıdan kendilerini geliştirmelerini desteklemek ve becerilerini artırmak için çaba göstermeye devam ediyor. Belediye, pandemi döneminde daha da zor bir dönem geçiren engelli bireylere yönelik resim ve müzik kurslarını sürdürüyor.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet Halk Evi’nde Pazartesi ve Çarşamba günü 20 kursiyere müzik, Salı ve Perşembe günü de 26 kursiyere resim kursu veriyor. Pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilen kurslarda her engelli kursiyer ile ayrı ayrı ilgileniliyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca engelli bireylere ulaşımları için hizmet aracı desteğini sürdürüyor.

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