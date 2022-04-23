YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

23.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu

Amasya'da engelli bireyler tarafından atık malzemeler ve ahşaptan yapılan oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir köy okulundaki çocuklara hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi ile Altı Nokta Körler Derneğinin engelli bireylere yönelik hayata geçirdiği ahşap boyama ve vernikleme kursunda engelli bireylerin yaptığı oyuncaklar, Yıkılgan Köyü İlkokulundaki öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, projenin engelli bireylerin sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin çeşitli ürünler ürettiklerini belirten Türkmen, "Bugün hep beraber çocuklarımızın coşkularına şahit olduk. Program dahilinde yine iş birliğiyle sıfır atık ürünlerle yapılan oyuncakları çocuklarımıza hediye ettik. Çocuklarımız sevindi, engelli bireyler üretmenin mutluluğunu yaşadı, biz de mutlu olduk." ifadesini kullandı.

İlkokul öğrencilerinden Sümeyye Muslu ise kendilerine verilen hediyelerden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyorEmekli imam felçli eşine sevgi ve özenle bakıyor
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:
Samsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdıSamsun, Tokat, Amasya ve Sinop'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:30
Yatsı
20:58
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Asla böyle yemeyin! Sindirim sistemini altüst ediyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Bir dönemin yetişkin film yıldızıydı! “Çılgın bir bağımlıydım”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.