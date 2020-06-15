Engelli çiftin aşklarına koronavirüs engel olamadı

Talas ilçesindeki Tablakaya Nikah Salonu bahçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin mutluluğuna yakınları da ortak oldu.

"Nişanımızı yaptıktan bir süre sonra koronavirüs çıktı. Nikahımızı ertelemek zorunda kaldık ama virüs aşkımıza engel olamadı. Gerçekleşen nikahla da evlendik. Çok farklı hayallerimiz vardı. Plan, program yapmıştık ama nasip böyleymiş. Virüs de olsa aşkımıza engel olamadı."

Engeli nedeniyle yürüme sorunu çektiğini belirten Hacı Koşmaz da eşini çok sevdiğini ve sevgilerine hiçbir şeyin engel olmadığını ifade etti.

Evlenmek için uzun süre beklediklerini kaydeden Koşmaz, "Şükürler olsun bu günümüze. Güzel bir duygu ve mutluluk içinde evlendik. Herkese böyle güzel bir gün yaşamasını dilerim. Mutluyuz, inşallah mutlu olmaya da devam edeceğiz. Bir ömür boyu bir yastıkta ömrümüzü tüketmek istiyoruz." diye konuştu.

