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Engelli çiftin aşklarına koronavirüs engel olamadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de sosyalleşmek için gittikleri Anadolu Ortopedik Engelliler Derneğinde tanışan Kıymet Kızılkaya ve Hacı Koşmaz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen nikah töreniyle evlendi - Gelin Kıymet Kızılkaya: - "Nişanımızı yaptıktan bir süre sonra koronavirüs çıktı. Nikahımızı ertelemek zorunda kaldık ama virüs aşkımıza engel olamadı. Gerçekleşen nikahla da evlendik"

KAYSERİ (AA) - HASAN TAŞCAN - Kayseri'de yaşayan bedensel engelli Kıymet Kızılkaya ve Hacı Koşmaz çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelenen nikah töreninde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Sosyalleşmek için gittikleri Anadolu Ortopedik Engelliler Derneğinde tanışarak evlenmeye karar veren ve nişanlanan çift, evlilik hazırlığı yaparken Kovid-19 engeline takılarak düğünlerini ertelemek zorunda kaldı.

Salgının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte evlenmek için Talas Belediyesine başvuran çift, hayatlarını birleştirmek için gün aldı.

Talas ilçesindeki Tablakaya Nikah Salonu bahçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin mutluluğuna yakınları da ortak oldu.

- "Virüs de olsa aşkımıza engel olamadı"

Kıymet Kızılkaya, AA muhabirine, birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelerek mutlu bir evlilik sürdürmek istediklerini söyledi.

Arkadaşlıklarını evlilikte taçlandırdıklarını anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Nişanımızı yaptıktan bir süre sonra koronavirüs çıktı. Nikahımızı ertelemek zorunda kaldık ama virüs aşkımıza engel olamadı. Gerçekleşen nikahla da evlendik. Çok farklı hayallerimiz vardı. Plan, program yapmıştık ama nasip böyleymiş. Virüs de olsa aşkımıza engel olamadı."

Engeli nedeniyle yürüme sorunu çektiğini belirten Hacı Koşmaz da eşini çok sevdiğini ve sevgilerine hiçbir şeyin engel olmadığını ifade etti.

Evlenmek için uzun süre beklediklerini kaydeden Koşmaz, "Şükürler olsun bu günümüze. Güzel bir duygu ve mutluluk içinde evlendik. Herkese böyle güzel bir gün yaşamasını dilerim. Mutluyuz, inşallah mutlu olmaya da devam edeceğiz. Bir ömür boyu bir yastıkta ömrümüzü tüketmek istiyoruz." diye konuştu.

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