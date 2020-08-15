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Engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçeye bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 13 yaşındaki İbrahim Ceylan’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçeye bağlı Aşağı Deren kırsal mahallesinde yaşamını yatağa bağımlı sürdüren 13 yaşındaki İbrahim Ceylan’a akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ceylan, Yalçınkaya’ya teşekkürlerini iletti.
Akülü tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren İbrahim Ceylan, “Bundan önce belediye başkanımıza mesaj attım. Yol için kum istedim. Yolumu yaptı, daha sonra yine kendisine mesaj atıp tekerlekli sandalye istedim. Sağ olsun bana akülü tekerlekli sandalye getirdi. Allah ondan razı olsun” dedi.
“İbrahim bizi umut kapısı gördüğü için mesaj attı”
Her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Yalçınkaya, “İbrahim kardeşimiz sağlık sorunları olan genç bir kardeşimiz. Bizlere mesaj attı, yol istedi. Belediye olarak önce yolu yaptık. Şimdide bizden tekerlekli sandalye talep etti. Bizde bu sıkıntısını giderdik. İbrahim’e hayırlı olsun. İnşallah tedaviden sonra ayağa kalkar. Bizim en büyük üzüntümüz genç kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeye mahkum olması. Tek ümidimiz Allah’tan herkes kendi işini görebilmesidir. İnşallah duamızla beraber İbrahim’de sağlığına kavuşur. Yol isteği, araç isteği bunların hepsini yapmak mümkün ama insanın gerçek manada hakkı sağlıklarına kavuşmalarıdır. Biz bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Bu tip hizmetleri de karşılamaya çalışıyoruz. Onlarda bizi umut kapısı gördükleri için bizi aramışlardır. Biz her zaman İbrahim gibilerin yanındayız. Onların hizmetkarıyız. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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