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Engelli çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı

05.02.2021 19:59 | Son Güncelleme:
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Isparta’da engelli bir çocuğun evinde çakmakla oynaması sonucu kanepenin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Isparta’da engelli bir çocuğun evinde çakmakla oynaması sonucu kanepenin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.15 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, kardeşiyle birlikte evde kanepede oturan engelli bir çocuk, çakmakla oynadı. Bu sırada üzerinde oturdukları kanepe çakmaktan çıkan alevle bir anda yanmaya başladı. Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada evdeki 2 kardeş dışarıya çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kanepe kullanılamaz hale gelirken, evin bir odası da büyük hasar gördü.
Öte yandan yangın sırasında dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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