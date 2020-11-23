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Engelli çocuklar için Engelsiz Yarınlar Derneği açıldı

AMASYA HABERLERİ  | 23.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde engelli çocukların özel okullardan mezun olduktan sonra kapalı alanlarda kalmamaları adına Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hizmete açıldı.Merzifon Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Altunkaynak, dezavantajlı çocukların sosyalleşmeleri adına bu derneği açma zorunluluğu hissettiklerini ifade etti.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde engelli çocukların özel okullardan mezun olduktan sonra kapalı alanlarda kalmamaları adına Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, hizmete açıldı.
Merzifon Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Altunkaynak, dezavantajlı çocukların sosyalleşmeleri adına bu derneği açma zorunluluğu hissettiklerini ifade etti. Altunkaynak şunları söyledi: “Özel çocuklarımız okuldan mezun olduktan sonra evlerinde kalsın istemiyoruz. Gelsinler burada atölyede çalışsınlar, aileleriyle birlikte zaman geçirsinler istiyoruz. Burada boyama, makine bulabilirsek galoş üretimi gibi amaçlarımız çok büyük. Burada bir mutfağımız olacak. Özel çocuklarımızda yemeklerimizi kendimiz yapıp, tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz hazırlayıp, karşılamak istiyoruz. Sadece tek amacımız okuldan mezun olan özel çocuklarımız sokaklarda, evlerde kapalı alanlarda evlerde kalmasınlar. Hayatın tam da ortasında biz de varız. Diyerek böyle bir yer açmak zorunluluğu hissettik. Bunu da başardık.”
Açılışa Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, Madeni Eşya Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ekici, Gıda Maddeleri Sanatkârları Odası Başkanı Şenol Aykut, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Bayburtlu, Harmanlar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özbülbül ve davetliler katıldı.
Dernek Başkanı Altunkaynak, katılımcılara ve derneğin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek şükranlarını sundu.

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