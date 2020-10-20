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Engelli dostu Öveçler Çankaya Evi’nde çalışmalar tam gaz

ANKARA HABERLERİ  | 20.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bin 242 metrekare alan üzerine, engelli dostu bir yapı olarak inşasına başladığı Öveçler Çankaya Evi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor.Çankaya Belediyesi pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği yatırımlarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde bin 242 metrekare alan üzerine, engelli dostu bir yapı olarak inşasına başladığı Öveçler Çankaya Evi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Çankaya Belediyesi pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği yatırımlarına devam ediyor. Çankayalıların hobi, kişisel gelişim, mesleki eğitim gibi kurslardan yararlanmalarının yanı sıra sosyalleşme imkanı buldukları Çankaya Evlerinin 29’uncusu Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde inşa ediliyor. 29 Eylül’de temeli atılan Öveçler Çankaya Evi yapımı tamamlandığında, bin 242 metrekare alan üzerinde 2 bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam 4 katlı alanda hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Öveçler Vadisi giriş kısmında, Salkım Söğüt Sokak ile 1361. Sokak kesişiminde inşa edilen Öveçler Çankaya Evi, engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak tasarlandı. Her kata asansörle ulaşabilecek engelli vatandaşların kolay kullanımı için tuvaletler de yapılacak. Öveçler Vadisini gören konumda 56 kişilik 110 metrekare büyüklüğünde kütüphanesi bulunacak Çankaya Evi’nde, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler ve çok amaçlı salon da yer alacak.

Polemik yok hizmet var
Yeni bir Çankaya Evi’ni daha Çankayalılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz istiyoruz ki halkımız her mahallede kolay erişebileceği merkezlerden belediye hizmeti alabilsin. Bu Çankaya Evimizle birlikte sayısı 29’a ulaşacak Çankaya Evlerimiz 21. Yüzyılın halkevleri olarak hizmet vermeye, halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Bizim düsturumuz, siyasetimiz çalışmaktır. Polemik yerine ürettiğimizle, projelerimizle, eserlerimizle, var olacağımızı biliyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Çankayalıları baş tacı yaparak ve kalp kırmadan rekorlar kıran azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla yepyeni eserleri halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

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