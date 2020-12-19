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Engelli Emine’ye doğum günü sürprizi

MARDİN HABERLERİ  | 19.12.2020 10:59 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi, zihinsel ve fiziksel engelli olan 6 yaşındaki Emine’ye doğum günü sürprizi yaptı.Kızıltepe Belediyesi Emine’nin ailesinden gelen istek üzerine harekete geçti.

Engelli Emine’ye doğum günü sürprizi

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi, zihinsel ve fiziksel engelli olan 6 yaşındaki Emine’ye doğum günü sürprizi yaptı.
Kızıltepe Belediyesi Emine’nin ailesinden gelen istek üzerine harekete geçti. Belediye ekipleri 6 yaşına giren minik Emine’nin doğum gününü pastayla sürpriz yaparak evinde kutladı. Ekiplerin elinde pastayı gören Emine’nin mutluğu yüzüne yansıdı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Emine pastasını belediye ekipleri ile birlikte kesti. Hem pastayı hem de hediyeleri bir arada gören Emine’nin sevinci ailesi ve belediye ekiplerini duygulandırdı. Hediye paketlerini büyük bir mutlulukla açan Emine, elbise ve oyuncağı görünce gözleri parladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın hediyelerini ve doğum günü mesajını da ileten belediye ekipleri Emine ile keyifli vakit geçirdi.

Engelli Emine’ye doğum günü sürprizi

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