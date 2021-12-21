Engelli genç, el emeği göz nuru ürünleriyle herkese örnek oluyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de yaşayan 20 yaşındaki Sultan Elibol, çocukken geçirdiği rahatsızlık sonucu sağ elinde oluşan engele rağmen azimle katıldığı kursta el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen, Kırıkkale Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından "Mahalle Konakları"nda açılan kurslara ilgi yoğun.

Kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem sosyalleşiyor hem de İŞKUR tarafından verilen günlük 45 lira ücretle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Aşağı Mahmutlar Mahalle Konağı'ndaki kursa katılan lise mezunu Sultan Elibol da elinden engelli olmasına rağmen yaptığı işlerle diğer kadınlara örnek oluyor. Sağ elini büyük oranda kullanamayan, annesiyle kursa katılarak ailesine maddi katkıda bulunan Elibol, dershaneye giderek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olup, kamuda istihdam edilmek istiyor.

Sultan Elibol, AA muhabirine, 1,5 yaşındayken havale geçirdiğini, sağ elinde engel oluştuğunu söyledi.

Buna rağmen hiç yılmadığını belirten Elibol, "Sınava hazırlanmak için dershaneye gidebilmeyi ve güzel bir yere atanmayı çok istiyorum. Gerçekten burada olmaktan da mutluyum. Burada yeni arkadaşlar edindim. Annemle birlikte kursa geliyoruz, zaman geçiriyoruz. Kursta battaniye ve havlu yaptım, yelek ördüm. Şimdi de patik örüyorum." diye konuştu.

Anne Mehtap Elibol da kurs imkanı sunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti.

Elibol, kızına öncelik tanıdığı kursa sonradan kendisinin de katıldığına değinerek, "EKPSS için dershaneye yazılacaktı ama durumumuz olmadığı için şimdilik buraya geliyoruz. İkimiz de ailemize katkıda bulunduğumuz için daha şanslıyız. Bunun için buraya geldik. Kızımın elinde problem olmasına rağmen çok azimli. Benden daha azimli. Benim yapamadığım birçok şeyi kızım yapıyor. Allah bana böyle bir evlat nasip ettiği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

