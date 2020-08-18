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Engelli gencin 21 yıllık hayali gerçek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde doğuştan engelli Tolgahan Kumanlı’nın 21 yıllık akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti.

Aydın’ın Söke ilçesinde doğuştan engelli Tolgahan Kumanlı’nın 21 yıllık akülü tekerlekli sandalye hayali gerçekleşti. Ege Kimsesizler Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği hayırseverlerin desteği ile Tolgahan’ın yüzünü güldürdü.

Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde yaşayan Alaattin Kumanlı, doğuştan engelli olan 21 yaşındaki oğlu Tolgahan için Ege Kimsesizler Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği’ne başvurdu. Dernekten oğlu için akülü tekerlekli sandalye talep eden Kumanlı’nın talebine Dernek Başkanı Ekrem Erdem duyarsız kalmadı. Hayırseverlerin desteği ile temin edilen akülü tekerlekli sandalye Kumanlı’ya teslim edildi. 21 yıllık hayali gerçek olan Kumanlı’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

21 yıllık hayalin gerçekleştirilmesine vesile oldukları için duyduğu mutluluğu dile getiren Dernek Başkanı Ekrem Erdem, “Doğuştan engelli olan ve 21 yıldır bu anı bekleyen Tolgahan Kumanlı kardeşimize akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Bu görülmesi gereken mutluluk ve sevinci onunla birlikte yaşamanın anlamını anlatmak çok zor. Tolgahan Kumanlı kardeşimize ve bizlere, bu ölümsüz anı yaşatan çok değerli hayırsever vatandaşımıza canı gönülden ve kalpten teşekkür ederiz” dedi.

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