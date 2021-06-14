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Engelli gencin polis aracıyla şehir turu atma hayali doğum gününde gerçekleştirildi

14.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli gencin polis aracıyla şehir turu atma hayali doğum gününde gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri, 16 yaşındaki bedensel engelli Abdullah Akın Özaydın'ın polis otosuyla şehir turu atma hayalini doğum gününde gerçekleştirdi.

Reşadiye Mahallesi Detay Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Özaydın'ın polis otosuyla siren çalarak şehir turu atma hayali, ailesi tarafından doğum gününde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

Talebi geri çevirmeyen polis ekipleri, babasının kucağında indirilerek ekip otosunun arka koltuğuna oturtulan gence siren eşliğinde şehir turu attırdı. Özaydın, şehir turunun ardından evine bırakıldı.

Mahallede sakinleri, hem Abdullah Akın Özaydın’ı hem de polis ekiplerini alkışladı.

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