Engelli gençler, EKPSS'ye gençlik merkezinde açılan kursta hazırlanıyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de engelliler, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezinde açılan ücretsiz kurslara katılarak hazırlanıyor.

Engellilerin kurs talebine kayıtsız kalmayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi yetkilileri, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kırıkkale Tüm Engelliler Spor Kulübü iş birliğiyle ücretsiz kurs açtı.

Çeşitli engelleri bulunan 20 gencin katıldığı kursta, devlet memurluğu hayalini gerçekleştirmek isteyen gençlere eğitim veriliyor.

Unutulmadıkları için yetkililere teşekkür eden engelliler ise sınavda elde ettikleri başarıyla atanıp verilen emeğin karşılığını ödemek istiyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Ümit Uçankuş, AA muhabirine, gençlerin sosyal, kültürel, sportif, teknolojik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, kariyer planlamalarına yardımcı olmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak noktasında hizmet verdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda engelli bireylere yönelik ücretsiz EKPSS kursu açtıklarını aktaran Uçankuş, "Onları burada görmekten mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Hafta için her gün saat 17.00'den sonra kursumuz başlıyor. Matematik, tarih, coğrafya, Türkçe derslerinde yardımcı oluyoruz. Kursumuza 20 kişi katılıyor." diye konuştu.

Uçankuş, kurs fikrinin gençlerden geldiğini belirterek, kendilerinin de bu talebe kayıtsız kalmadığını dile getirdi.

Sınav tarihinin yaklaştığını vurgulayan Uçankuş, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Tamamen onlara hizmet etmek adına kursumuzu açtık. Merkezimizde şu anda bağlama, gitar, keman, ney, kara kalem, yağlı boya, ebru, çini kursularımız ve değerler eğitimimiz de sürüyor. Bilgisayar, diksiyon, robotik kodlama ve tiyatro kurslarımız da devam ediyor." dedi.

Kursa katılan bedensel engelli Fatih Özçam da hocalarının ellerinden geldiğince kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kursta yetkililerin maddi ve manevi her zaman yanlarında olduğunu anlatan Özçam, "Engelliler olarak burada topluma kazandırıldık. Kursun yanında birçok etkinlik oluyor. Burada bilgisayar kursuna da katılıyorum. Bizi aralarına alıyorlar. Müdür Bey de dahil bütün çalışanlar ellerinden gelen desteği gösteriyor. Sınavla ilgili konuları tamamladık. Hocalarımız, artan zamanlarda anlamadığımız konuları tekrar gösteriyor. Güzel gidiyor." diye konuştu.

Görme engelli Hicran Okçu ise kursun açılmasını sağlayanlara teşekkür ederek, var olduklarının hatırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkez görevlileri ile öğretmenlerin çok değerli olduğuna değinen Okçu, şunları kaydetti:

"Burada bize çok yardımcı oluyorlar. Dersler konusunda çok iyi yol aldık. Bunun dışında sosyalleşme adına da çok güzel faaliyetler var. Çay içerken Müdür Bey sürekli yanımıza gelerek halimizi soruyor. Güzel bir ortam oluştu. Gerçekten evden çıkıp böyle bir ortama girince psikolojik anlamda da bana büyük getirisi oldu. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradaki çalışmayla atanmak istiyorum. Daha önce hiç umudum yoktu. Buraya geldikten sonra ümidim de var. Geleceğe dair bir adım attım ama hocalarımız burada elimizden tutup o adımı koşar hale getirip hızlandırdı. Gerçekten çok önemli bir çalışma, takdire şayan. Hepsi elleri öpülesi insanlar. Çok mutluyum."

