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Engelli kadından şok eden iddia

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yüzde 55 engelli genç kadına kendisini iyileştireceklerini söyleyip para ve çıplak fotoğraflarını göndermesini istediği iddia edilen karı koca hakim karşısına çıktı.Olay, 2017 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yüzde 55 engelli genç kadına kendisini iyileştireceklerini söyleyip para ve çıplak fotoğraflarını göndermesini istediği iddia edilen karı koca hakim karşısına çıktı.
Olay, 2017 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 55 engelli B.K. isimli genç kadın, bir arkadaşına engelinden şikayetçi olduğunu ve iyileşmek istediğini söyledi. B.K.’nin ismi öğrenilemeyen arkadaşı, kendisine problemini düzeltecek birisini tanıdığını söyledi. Daha sonra B.K. arkadaşının önerisi üzerine arkadaşı tarafından H.K. ve B.T. isimli çiftle tanıştı. H.K. ve B.T. isimli çiftle engelinden bahseden B.K. isimli genç kadın bu durumdan kurtulmak istediğini söyledi. H.K. ve B.T. isimli çift, B.K’ye para karşılığında kendisini iyileştirebileceğini söyledi. B.K. babasından aldığı harçlıkları biriktirerek satın aldığı kolyeyi kendisini iyileştireceklerini söyleyen çifte verdi. iddialara göre daha sonra H.K.isimli şahıs, B.K.’yi telefonla arayarak çıplak fotoğrafını istedi. Fotoğrafı gönderen B.K. durumu daha sonra ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine H.K. ve B.T. isimli çift gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.K. ve B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Benim çıplak resimlerimi telefonla arayarak ve mesaj atarak istedi”
Konu ile ilgili polis merkezinde ifade veren B.K. isimli genç kız, “H.K. bana vücudumun çeşitli yerlerinde kuran ayetleri yazılacak dediler. Ben bunu yaptırmadım. Sonra H.K. bana mesaj atarak, ‘300 TL para getireceksin, bu parayı fakire vereceğim. Sorunun ortadan kalkacak’ dedi. Ben param olmadığı için bunu veremedim. Sonra H.K., benim çıplak resimlerimi telefonla arayarak ve mesaj atarak istedi. Ben H.K.’nin telefonuna istediği fotoğrafları gönderdim. Resimleri gönderdiğim ertesi gününe H.K. bana telefon açarak ve mesaj atarak ‘300 TL getireceksin, getirmezsen seni 10 dakika içinde mahvederim’ dedi. Ben olaylardan korktum ve telefonumda bulunan tüm mesaj ve resimleri sildim. Ben durumu H.K’nin eşine anlatınca, bana bağırmaya başladı ve uzaklaştı. Daha sonra ben her şeyi aileme anlattım ve polis merkezine geldik” dedi.

Sanıklar hakim karşısına çıktı
Konuyla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Duruşmada B.K., polis merkezinde verdiği ifadeyi tekrarlayarak sanıklarda şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanıklar B.T. ve H.K. ise B.K.’nin iddialarını yanıtlayarak suçsuz olduklarını iddia etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti B.K.’nin algılama yeteneğinin zayıf olup olmadığı tespiti noktasında Kocaeli adli tıp kurumunda rapor alınmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

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