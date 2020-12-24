Engelli kadının yüzü büyükşehirle güldü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde yaşayan Raziye D. adlı vatandaşın talebi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, kendisine teslim edildi.

Engelli vatandaşlara yönelik projelerine devam ederek kamuoyunun takdirini kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yanında yer alırken, yüzünü güldürmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinde yaşayan Raziye D. isimli vatandaşa ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyesi teslim edildi. Raziye D.’nin talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Raziye D.’ye ulaştırılarak teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Ergün’ün selamlarını da Raziye Teyze’ye iletirken, akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



