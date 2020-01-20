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  4. Engelli kardeşlere özel kurs

Engelli kardeşlere özel kurs

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, engelli Hüseyin ve Yasin Yavuz kardeşlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından özel kurslar veriliyor.Yavuz kardeşlere matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgisi dersleri kursu veriliyor.Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunu Hüseyin Yavuz ve Yasin Yavuz kardeşlere, Büşra Keskin hocamız nezaretinde okuma-yazma, matematik, fen bilgisi ile sosyal bilgiler derslerinden ve becerilerini artırmak amaçlı kursu açtık.

Engelli kardeşlere özel kurs

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, engelli Hüseyin ve Yasin Yavuz kardeşlere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından özel kurslar veriliyor.
Yavuz kardeşlere matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgisi dersleri kursu veriliyor.
Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Mezunu Hüseyin Yavuz ve Yasin Yavuz kardeşlere, Büşra Keskin hocamız nezaretinde okuma-yazma, matematik, fen bilgisi ile sosyal bilgiler derslerinden ve becerilerini artırmak amaçlı kursu açtık. Hafta içi her gün devam eden kursumuz Saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında devam etmektedir. Engellilerinde hayata tutunabilmesi için her türlü desteği vermekteyiz” dedi.

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