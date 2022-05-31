Engelli kızı için istediği elektrikli bisikleti, Ordu Valisi Tuncay Sonel temin etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sahilde yürürken karşılaştığı engelli annesi Serpil Demir'in kızı için istediği elektrikli bisikleti temin etti.

Sonel, üç gün önce Altınordu ilçe sahilinde yürüyüş yaptığı sırada Serpil Demir ve 11 yaşındaki engelli kızı Arnisa ile karşılaştı.

Anne Demir, engelli kızının gezerken, okula ve tedavi merkezine giderken kullanabilmesi için Vali Sonel'den elektrikli bisiklet talebinde bulundu.

Vali Sonel, annenin talebini hayırseverlerin de katkısıyla temin etti.

Üç tekerlekli, iki kişinin kullanabildiği bisikleti, ilk karşılaştıkları yerde aileye teslim eden Sonel, "Size söz verdiğimiz elektrikli bisikleti, hayırsever dostlarımızın katkılarıyla temin edip getirdik. Hayırlı olsun, kazasız, belasız, güle güle kullanın." dedi.

Serpil Demir, "Allah'ım bin kere razı olsun sizden. Biz bu aracı alamazdık. Hayatımız boyunca sahip olamazdık. Kızımı çok mutlu ettiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baba Murat Demir de Sonel'e teşekkür ederek, "Sürekli halkın içinde, halkla bu kadar yakından ilgilenen bir Valimiz var. Bu kadar ilgili, bu kadar duyarlı bir devlet büyüğü ile ilk defa Ordu'da karşılaştık. Ordumuzun en büyük şansıdır sayın Valimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

