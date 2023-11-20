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Engelli kızını her gün üniversiteye götürüp sınıf kapısında bekliyor

20.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Adana’da bilgisayar mühendisliği okuyan 21 yaşındaki bedensel engelli Fadime’yi annesi Elif, her gün tekerlekli sandalye ile evinden 2 kilometre uzaktaki okula götürüp, kızını sınıfın kapısında bekliyor.

Elif ve Ali Doğan (45) çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Fadime (21), bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Okula başlayana kadar ailesinin kucağında her yere gidip gelen Fadime, okula başladığında ise annesi Elif’in kucağında okula gidip geldi.

SINIF ARKADAŞLARI TEKERLEKLİ SANDALYE ALDI

Tekerlekli sandalyesi olmadığı için o dönem mavi kapak toplayan Fadime’nin sınıf arkadaşları, küçük kız için topladıkları mavi kapaklar sayesinde tekerlekli sandalye aldı.

İNGİLİZCE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KAZANDI

Derslerinde başarılı olan Fadime, çok çalışarak 3 sene önce Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ATÜ) İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yaşayan aile, kızlarının eğitimi için merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’ne taşındı.

ANNESİ KIZIYLA BİRLİKTE OKULA GİDİYOR

Anne Elif Doğan kızını son 3 yıldır her gün 2 kilometrelik yolda tekerlekli sandalyeyle okula götürüp, Fadime’yi sınıfın kapısında bekliyor, kızını beklerken de el örgüsü yapıyor.

“HERHANGİ BİR ZORLUK YAŞAMIYORUZ”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Elif Doğan, kızının her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Doğan, “Her zaman kızımın dersleri iyiydi. Zor olsa da çocuğum için 3-4 saati harcamışım hiç önemli değil. İlkokulda kızımı okulu götürüp akşam da alıyordum. Ancak şimdi onu üniversite sınıfının kapısında bekliyorum. İlkokulda öğretmen ve arkadaşları mavi kapak toplayıp kızım için tekerlekli sandalye almışlardı. Şimdi de üniversiteli oldu. Yeter ki okusun. Herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Sadece yolda biraz zorlanıyoruz” diye konuştu.

“BU YOLLARI BİRLİKTE YÜRÜYORUZ”

Engelli çocuk sahibi ebeveynlere de seslenen Doğan, “Engel yoktur aslında. Engeli kendimiz ortaya çıkarıyoruz. Engelli diye çocuklarını eve kapatmasınlar. Ben kızımın okulunu bitirip mühendis olmasını istiyorum. İnşallah hayalleri gerçekleşir. Bu yolları yürümeyi hayal ediyordu. Birlikte yürüyoruz” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİM AİLEM”

Hayallerinde olan bir bölümü kazandığını anlatan Fadime Doğan, “Okulum bitince KPSS’ye gireceğim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Sınava herkesle eşit şartlarda girdim. Benim engelim yok. Kimse hayata küsmemeli. Eğer bir şey yapmamayı tercih edersen hayatın o zaman bir şey anlam ifade etmez. En büyük destekçim annem. Ailem de hep beni destekliyor. Onlar da benim kadar okumamı, iyi bir yerlere gelmemi istiyor. İlkokuldan bu yana hep benimle” dedi.

“FADİME ÇOK BAŞARILI”

Fadime Doğan’ın derslerine giren Doç. Dr. Ali İnan ise öğrencisinin çok başarılı olduğunu söyledi. İnan, “Zor olmasına rağmen her derse Fadime katılıyor. Başarılı olması için de bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir öğrencimizden onu ayırt etmiyoruz. Daha önce de böyle bir öğrencimiz olmuştu. Bazı meslekler için farklı durumlar olabilir ama bizim mesleğimiz için akıl sağlığı yerinde olan her birey yapabilir” ifadelerini kullandı.

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