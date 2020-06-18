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Engelli Kooperatifinde üretilen ilk bez çantalar Başkan Gültak’a hediye edildi

MERSİN HABERLERİ  | 18.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Akdeniz Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi, Engelsiz Atölyesinin ardından bu kez de Engelli Kooperatifini kurdu.

Akdeniz Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi, Engelsiz Atölyesinin ardından bu kez de Engelli Kooperatifini kurdu. Kooperatifin atölyesinde üretilen ilk ‘bez çantalar’ Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak’a hediye edildi.
Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ı ziyaret ettiler. Ziyarette üyeler, Engelliler Meclisi bünyesinde kurulan kooperatif atölyesinde üretilen ilk bez çantaları Başkan Gültak, Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan ve Özel Kalem Müdürü Onur Eryılmaz Gümüştok’a hediye ettiler.
Ziyaretleri dolayısıyla meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gültak, “Azmin ve kararlılığın önünde hiçbir engel duramaz. Engelliler Meclisimizin, önce atölye, ardından kooperatifleşme süreci bunun en güzel örneğidir. Engelli vatandaşlarımızı üretim sürecine dahil etmek için belediye olarak her türlü desteği vermeye ve olanaklar sağlamaya devam edeceğiz. Sizleri de elde ettiğiniz başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Kooperatifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugüne dek birçok projede yer alan Engelliler Meclisi, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın duyarlılığı ve meclisin aldığı karar sonucunda, Mersin’de bir ‘Engelli Kooperatifi’ kurdu. Amaç; engellilerin üretime ve toplumla kaynaştırmaya yönelik çalışmalar yürütmek. Bunun için ilk olarak Başkan Gültak’ın desteği ile ‘Engelsiz Atölyesi’ kuruldu ve daha sonra bez çantalar üretilmeye başlandı.
Engelsiz atölyesinin daha da geliştirilip kentteki birçok engelli vatandaşa istihdam sağlanması, bu sayede üreten engelliler yetiştirilmesi hedefleniyor. Yine Türkiye’de bir ilk olan, Başkan Gültak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının desteği ile ‘Engelsiz E-Ticaret‘ üzerine de bir kurs açılacak. Engelliler, Mersin’in yerli ürünlerini e-ticaret üzerinden Türkiye’nin her yerine ulaştırabilecek.

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