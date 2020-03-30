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Engelli muhtar, görme engelli eşiyle birlikte sokağa çıkamayanların yardımına koşuyor

ISPARTA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Isparta’da Sidre Mahallesi’nin yürüme engelli Muhtarı Hacer İnci Özbey, görme engelli eşiyle birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan mahalle sakinlerinin yardımına koşuyor.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması kısıtlandı.

Isparta’da Sidre Mahallesi’nin yürüme engelli Muhtarı Hacer İnci Özbey, görme engelli eşiyle birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan mahalle sakinlerinin yardımına koşuyor.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması kısıtlandı. Isparta’da Sidre Mahallesi Muhtarı yürüme engelli Hacer İnci Özbey, görme engelli eşi Mehmet Ali Özbey ile birlikte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokağa çıkamayan vatandaşların taleplerini telefonla alan Muhtar Özbey, kendi aracıyla istenen ihtiyaçları karşılayarak, mahalle sakinlerinin evlerine kadar ulaştırıyor.

Özbey: “Birlik ve beraberlikle bu mücadeleyi atlatabiliriz”
Korona virüsle ilgili sorunun küresel olduğunu ancak burada ulusal bir mücadele verildiğini ifade eden Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, “Engelli olalım, sağlam olalım, yarım olalım fark etmez herkes gücü yettiğince herkes elini taşın altına sokmalı. Birlik beraberliğimizi sağlayabilirsek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını evlerinden çıkmadan halledebilirsek bu mücadeleyi başarıyla atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Engel hiçbir şeydir, insanlar birbirlerine destek olmalı”
Evden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kendisinden farklı talepleri olduğunu ifade eden Özbey, “Evden çıkamadıkları için çaresizler. Örneğin kronik rahatsızlığı olan bir hastamız idrar torbası talep ediyor. Faturasını ödeyemeyen bir teyzemiz maddi destek talep ediyor. Yol izin belgesi isteyen, aracımı muayeneye götür diyenler oluyor. İlaçlarını almaya gidemeyenler oluyor. Onların hepsine görme engelli eşimle birlikte destek olmaya çalışıyoruz. Engel hiçbir şeydir insanlar birbirlerine destek olmalı. Biz de birbirimize destek olarak mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Vatandaşlardan Muhtar Özbey’e teşekkür
67 yaşında Ayşe Büyükyıldırım, her telefonla aradığında Muhtar Özbey’e ulaştığını belirterek, kendisine teşekkür etti.
Eşinin sağlık ürünü talebini karşılanan Fatime Sevin de, “Mezardan çıksam muhtarım yine muhtarımdır” diye konuştu.

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