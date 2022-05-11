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Engelli oğluna akülü sandalye alırken dolandırılan kadının mağduriyeti giderildi

11.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Tuncay Sonel: - "Evladımızın ihtiyacı olan sizin istediğiniz şekildeki akülü aracı biz alacağız. Ayrıca, gereken desteği sizlere vereceğiz. Her daim yanınızdayız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, engelli oğluna internet üzerinden ikinci el akülü tekerlekli sandalye almak isterken dolandırılan Bilge Lafcı'nın mağduriyetinin giderildiğini söyledi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde zihinsel ve bedensel engelli oğluyla yaşayan Bilge Lafcı'yı ziyaret etti.

Oğlu Bilkan Demirer'in ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalye almak için biriktirdiği parasını dolandırıcılara kaptıran anne Bilge Lafcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Sonel, burada yaptığı konuşmada, devletin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren ailenin dolandırıcılıktan yaşadığı mağduriyetin giderildiğini ve bundan sonra ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Sonel, Bilge Lafcı'nın engelli oğlunun sokaklarda rahatça gezebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının da Valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini ifade etti.

Aileye gereken desteğin verileceğini ifade eden Sonel, "Siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Bilkan evladımızın ihtiyacı olan sizin istediğiniz şekildeki akülü aracı biz alacağız. Ayrıca, gereken desteği sizlere vereceğiz. Her daim yanınızdayız." dedi.

Anne Bilge Lafcı'nın seyyar satış yeri konusunda kendisine yardımcı olunması isteğinin de yerine getirileceğini aktaran Vali Sonel, "Engeli olan çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma isteğinize yardımcı olacağız. Siz, annesiniz. Anne olarak, engeli olan çocuğunuzla yaşam mücadelenize biz de gereken her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Bilge Laftcı ise desteklerinden dolayı Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizden. Hızır gibi imdadıma yetiştiniz. Engeli olan oğluma akülü araç alabilmek için biriktirdiğim paramı dolandırıcılara kaptırmıştım. Bundan dolayı da büyük üzüntü içindeydim. Hem bu mağduriyetimi giderdiniz, hem de bizlerden desteğinizi esirgemediniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin." diyerek, duygularını dile getirdi.

Bilge Lafcı, internet üzerinden ikinci el akülü tekerlekli sandalye almak istemiş, görüştüğü ilan sahibinin hesabına 2 bin lira para yatırmıştı.

Lafcı, akülü tekerlekli sandalyenin kendisine teslim edilmemesi üzerine Cumhuriyet savcılığına başvurmuş, Lafcı'nın şikayetçi olduğu 3 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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