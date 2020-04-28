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Engelli öğrenciler için hurda otobüsler kafeteryaya dönüştürülüyor

MERSİN HABERLERİ  | 28.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüslerden kafeterya yapılıyor.Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yararına geliştirilen projede, 4 yıldır atıl durumda olan otobüs, kafeterya yapılmak için bakıma alındı.Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve öz güvenlerini arttırmayı hedefleyen proje için sanayi ustaları çalışmalara başladı.

Mersin’in Mut ilçesinde, engellilerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak için atıl durumdaki otobüslerden kafeterya yapılıyor.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler yararına geliştirilen projede, 4 yıldır atıl durumda olan otobüs, kafeterya yapılmak için bakıma alındı.
Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini ve öz güvenlerini arttırmayı hedefleyen proje için sanayi ustaları çalışmalara başladı. Kaymakam Muammer Köken, hem otobüslerdeki çalışmaları hem de tulum giyerek otobüsün tasarlanmasına yardım etti. Köken, "Engelleri kaldırmak ve özel gereksinimli çocuklarımızın üreten birer birey olmalarını onların fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini kanıtlamak istiyoruz. Çocuklarımıza, sadece Engelliler Haftası’nda değil yaşamımızın her anında yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

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