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Engelli öğrencilere moral ziyareti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de uzaktan eğitim alarak derslerini aksatmayan engelli öğrenciler evlerinde ziyaret edildi.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında öğrencilerinin eğitiminin aksatılmaması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Akşemsettin Ortaokulu öğretmenleri, engelli öğrencileri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle birlikte ziyaret etti.

Kırıkkale’de uzaktan eğitim alarak derslerini aksatmayan engelli öğrenciler evlerinde ziyaret edildi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında öğrencilerinin eğitiminin aksatılmaması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Akşemsettin Ortaokulu öğretmenleri, engelli öğrencileri Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle birlikte ziyaret etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle iki anlamlı günü bir arada buluşturan Akşemsettin Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Selin Arı Vefa Sosyal Destek Grubuyla iletişime geçerek engelli öğrencileri için renkli bir sürpriz hazırladı. Polis ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle engelli öğrencileri evlerinde ziyaret eden grup, çocuklara çiçek, balon, boyama kitabı, kalem ve çeşitli hediye takdim ettiler. Öğretmenleri ile karşılarında polis ağabeylerini gören öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle birlikte paylaştılar.

"Eğitimciler olarak her zaman yanlarındayız"
Amaçlarının eğitimdeki engellerin her alanda aşılabileceğini göstermek olduğunu söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Selin Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla birlikte daha ciddi bir eğitim programı uyguladıklarını kaydetti. Arı, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bir arada kutlamak istedik. Öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ederek onların yalnız olmadığını, eğitimciler olarak her zaman yanlarında olduklarımızı bir kez daha göstermek istedik. İnşallah en kısa sürede bu virüsü yeneriz” dedi.

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