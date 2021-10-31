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Engelli öğretmen adayları atama talep etti

31.10.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli öğretmen adayları atama talep etti

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası üyeleri, atama talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ulus Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri ve yakınları, "Azmettik, sabrettik, 750'yi hak etmedik. 2511 engelli öğretmen atama bekliyor" yazılı pankart açtı.

Sendika Genel Başkanı Resul Partici, grup adına yaptığı basın açıklamasında, bu sene yapılan 750 atamanın az olduğunu, 2 bin 511 engelli öğretmenin sınıflarına kavuşmak istediğini dile getirerek, "Bir avuç engelli öğretmenimiz, sınıflarda yerlerini almak istiyor." dedi.

Engelsiz bir yaşam oluşuncaya kadar herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Partici, bütün engelli öğretmenlerin, memurların ve memur adaylarının atanıncaya kadar yanlarında olacaklarını aktardı.

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