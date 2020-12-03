Kütahya Valisi Ali Çelik, "Engelli olmak asla bir kusur değildir, asıl kusur onları göz ardı etmek ve yok saymaktır" dedi.

Kütahya’da 5 engelli merkezinin bulunduğunu kaydeden Çelik, "Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızı anlayabilme açısından oldukça büyük öneme sahip; çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını şiar edinen, insanı “yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak en büyük engelin merhametsizlik, sevgisizlik ve anlayışsızlık olduğuna inanıyor; bu bilinci yayma konusunda gayretlerimizi sürdürüyoruz.Engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mevcut yasalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. İlimizde mevcut 5 Engelli Bakım Merkezi’nde Ekim ayı itibarıyla 305 engelli vatandaşımıza ’Kurum Bakımı Hizmet Modeli’ kapsamında yatılı kurum bakımı hizmeti verilmekte olup bu hizmetin karşılığında 5 Engelli Bakım Merkezine her bir engelli vatandaşımız için aylık 3 bin 336 TL ücret ödenmektedir. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 8 milyon 489 bin 460 TL ödeme yapılmış, 2020 yılı içerisinde özel bakım merkezlerine toplam 2 milyon 301 bin 165 TL teşvik ödemesi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.