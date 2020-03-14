YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Engelli şahsı gasp eden şüpheli yakalandı

Engelli şahsı gasp eden şüpheli yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 14.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Malatya’da engelli bir şahsı bıçakla tehdit ederek gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesi ile kimliği tespit edilerek yakalandı.Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde yolda yürüyen 19 yaşındaki engelli şahsı kesici aletle tehdit edilerek 950 lirasını gasp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 35 güvelik kamerasından 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.Kısa sürede yakalanan ve çeşitli suçlardan 8 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.G isimli şüpheli işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Malatya’da engelli bir şahsı bıçakla tehdit ederek gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesi ile kimliği tespit edilerek yakalandı.
Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde yolda yürüyen 19 yaşındaki engelli şahsı kesici aletle tehdit edilerek 950 lirasını gasp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 35 güvelik kamerasından 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kısa sürede yakalanan ve çeşitli suçlardan 8 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.G isimli şüpheli işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kayserispor Kulübüne ceza

Kayserispor Kulübüne ceza

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Sultanbeyli ilçesi genelinde dezenfekte çalışmaları hızla devam ediyor

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Aslanapa’da Korona virüs seferberliği

Malatya Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:41
İkindi
16:02
Akşam
18:40
Yatsı
19:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Annem Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu

MÜSİAD dost meclisinin konuğu Başkan Gürkan oldu

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Efsane Malatyaspor’dan ‘Kulübü kapatmayacağız’ açıklaması

Efsane Malatyaspor’dan ‘Kulübü kapatmayacağız’ açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.