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  4. Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sevim Yavuz’a Tütünçiftlik sahil tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.Körfez Belediyesi, vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunduğu engelli aracı başta olmak üzere, Belediye hizmet binası ve ortak kullanım alanları, engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde dizayn ediliyor.

Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaş Sevim Yavuz’a Tütünçiftlik sahil tesislerinde doğum günü sürprizi yapıldı.
Körfez Belediyesi, vatandaşların ücretsiz olarak kullanımına sunduğu engelli aracı başta olmak üzere, Belediye hizmet binası ve ortak kullanım alanları, engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde dizayn ediliyor. Engelli vatandaşlara hizmetini sürdüren belediye ekipleri son olarak Hereke’de yaşayan Sevim Yavuz’a doğum günü sürprizi yapıldı. Tütünçiftlik sahilinde bulunan sosyal tesislerde düzenlenen kutlama sonrasında Yavuz, büyük sevinç yaşadı.
Kutlama sırasında kendisine çiçek takdim edilen Sevim Yavuz, Körfez Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

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