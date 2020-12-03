Engelli vatandaşların hayatına dokunabilmek için kısa film çektiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için yine güzel bir farkındalık ortaya çıkardı.

Türk İşaret Dili öğretmeni Ece Demiray’ın katkıları ve kurumun çabaları ile oluşturmak adına kısa film tarzında bir video hazırlandı. İnsanların dikkat çekmesini sağlamak adına hem işaret dilini bilen hem bilmeyenler olarak ortak paydada buluşturdu. Engelli vatandaşların hayatlarına dokunabilmek adına herkese çağrıda bulunulan kısa filmde "Aralığı unut sende bir el at farkındalığa" ve "ellerimizi konuştursak yaşam nasıl olurdu? " gibi sloganlarla insanları bugünde farkındalığa çağırdılar.

Ayrıca bu farkındalığın oluşturulmasında emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen Bozüyük esnafına teşekkür ettiler. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.

