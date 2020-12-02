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Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde kolay abonelik hizmeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerini evden gerçekleştirebileceğini duyurdu.İSU Genel Müdürlüğü, hizmete sunduğu “evde kolay abonelik” hizmeti ile engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalarak aboneliklerini gerçekleştirmesini sağlıyor.

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde kolay abonelik hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların abonelik işlemlerini evden gerçekleştirebileceğini duyurdu.
İSU Genel Müdürlüğü, hizmete sunduğu “evde kolay abonelik” hizmeti ile engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalarak aboneliklerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar, Alo 185 Çağrı Merkezini arayarak abonelik sürecinin başlatılmasını talep edebiliyor. Talep sonrası İSU Genel Müdürlüğünde görevli personeller gerekli belgeleri imzalatmak için başvuruyu gerçekleştiren vatandaşları adreslerinde ziyaret ederek kolaylıkla işlemlerin tamamlanmasını sağlıyorlar. Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar yeni abonelik, devir işlemleri ve abonelik kapama işlemlerini hizmet kapsamında yaptırabiliyor.
Başvuru yapıldığı süreden itibaren mesai saatleri içerisinde tüm işlemler tamamlanıp talep edilen hizmet abonelere sağlanıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen hizmetler ile vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

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