Engelli ve üstün zekalı öğrencilerin işbirliği İzmir'den Afrika'ya uzandı

Bergama Bilim ve Sanat Merkezi'nde coğrafya öğretmeni olan Sözer Vurgun'un girişimiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bergama Belediyesi işbirliğiyle kurulan Dokunsal Eğitim Materyalleri Atölyesi, Türkiye'den 8 Afrika ülkesine uzanan bir dayanışma hikayesine sahne oldu.

İlçedeki zihinsel ve görme engelli 15 öğrenciyle üstün zekalı ve özel yetenekli 12 öğrenciyi bir masa etrafında toplayan atölyede, görme engellilerin eğitimi için zeka küpü, tangram, eşleştirme kartları, yapbozlar, dominolar, hikaye kitapları, haritalar ile fen, matematik materyalleri ve oyuncaklar üretiliyor.

İlk ürünlerini yurdun dört bir yanındaki okullar için hazırlayan öğrenciler, Afrika ülkelerine taşınan projeyle artık uzak coğrafyalardaki engelliler için de çalışıyor.

Ruanda, Gana, Uganda, Burundi, Kamerun, Sudan, Tanzanya ve Zambiya'ya eğitim materyalleri gönderen öğrenciler, bu ülkelerdeki çocukların teşekkür videolarıyla motive oluyor.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN FARKLI BİR RENGİ VAR"

Proje koordinatörü Sözer Vurgun, AA muhabirine, atölye sayesinde farklılıkları olan çocukların uyum içinde çalıştıkları bir platform oluştuğunu söyledi.

Atölyedeki ortamı "inanılmaz bir atmosfer" olarak nitelendiren Vurgun, şöyle konuştu:

"Bütün çocukların farklı bir rengi var. Bu çocukların diğer çocuklar için materyal üreteceği bir atölye kurmak istedik. Ülkemizde engellilerin çalıştığı birçok atölye var ama bu sistemde bir atölyeyi internet üzerinden yaptığım taramalarda görmedim. Bu çocuklar beraber çok mutlular. Bir şeyler üretiyorlar. Daha sonra mutlulukları iki kat artıyor çünkü bu materyalleri Afrika'daki çocuklara gönderdiğimiz zaman o çocuklardan bizim çocuklara teşekkür videoları geliyor, hatta 3 ülkeden çocuklar kendi yöresel kıyafetleriyle dans ederek bizim çocuklara şarkılar söylemişler. Bir tanesi ilahi söylüyor, çocuklarımıza dua ediyor. İnanılmaz duygulanmıştım. Çocuklarla bunları paylaşınca 'Diğer ülkelere ne zaman materyal yapacağız öğretmenim.' diyorlar. O anlamda çok mutluyuz."

"ONLARLA BİR BAĞ KURUYORUZ"

Öğrencilerden İrem Su Abay, özel insanlarla bir arada çalışıp birlikte bir çocuğun hayatına anlam katmanın kendisi için sevindirici olduğunu söyledi.

Abay, atölyede güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Burada çok mutlu oluyoruz. Hem eğleniyoruz hem de arkadaşlıklar ediniyoruz, onlarla bir bağ kuruyoruz. Daha sonra yaptığımız çalışmaların bir sonuca varması, Afrika ülkelerine gitmesi, oradaki bir çocuğun gülümsemesi, mutlu olması bizim için çok değerli. Bu yüzden bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bu projeyi mükemmelin ötesine geçirmek için çabalıyoruz. Sonuna kadar da çabalayacağız." dedi.

Öğrencilerden Merve Sezin Yorulmaz da duygularını "Burada keçe yapıyoruz. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Çok mutluyum. Oradaki (Afrika'daki) insanlar, çok iyi insanlar. Oradaki insanlara yaptıklarımızı göndereceğiz inşallah." sözleriyle dile getirdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da iki özel grubun bir araya gelmesiyle ortaya konulan işin takdire şayan olduğunu, belediye olarak projeye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Koştu, "Ürettikleri materyaller, dünyanın bir başka köşesindeki engelli kardeşlerimize yardımcı oluyor. Onlara rehberlik ediyor. Yaptığımız iş dünyanın öbür ucundan duyulabiliyor. Buradaki kardeşlerimizin Afrika'nın bir köşesindeki kardeşimizle bir araya gelmesi mümkün olmayabilir ama yaptıkları ürünler onlara ulaşarak gönülden gönüle büyük bir köprü kurmuş oluyor." diye konuştu.

