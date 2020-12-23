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Engelli ve yaşlı bireylere günlük 2 öğün yemek dağıtıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüksek risk grubunda yer alıp kendi imkanlarıyla yemek yapamayan yaşlılara ve engellilere günlük 2 öğün yemek dağıtımı yapılıyor.Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle vatandaşa dönük hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için Kızılay ile iş birliğine gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yüksek risk grubunda yer alıp kendi imkanlarıyla yemek yapamayan yaşlılara ve engellilere günlük 2 öğün yemek dağıtımı yapılıyor.
Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle vatandaşa dönük hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için Kızılay ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda Kasım ayından bu yana günlük 2 öğün olacak şekilde yemek yapamayacak durumda olan hanelere yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Böylelikle kış aylarının başlamasıyla temizlik yardımı ve soba kurulumu gibi konularda da şehrin muhtelif yerlerinde konaklayan yaşlı ve engelli bireylerin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı Evde Yaşama Destek birimi ekipleri, ihtiyaç sahiplerinin eli ayağı olmayı sürdürüyor.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesince verilen desteklere ek olarak salgın sürecinde organize edilen gıda paketi yardımlarına devam ediliyor.

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