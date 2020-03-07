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Engelliler camiyle buluşuyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu.Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve engelli bireylerin caminin manevi iklimi ile buluşturulması amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel” projesi kapsamında düzenlenen program engelli bireyler camiyle buluştu.Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Cami-Engelli Buluşması programı Hoca Ömer Camii’nde yapıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler camiyle buluştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve engelli bireylerin caminin manevi iklimi ile buluşturulması amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel” projesi kapsamında düzenlenen program engelli bireyler camiyle buluştu.
Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Cami-Engelli Buluşması programı Hoca Ömer Camii’nde yapıldı. Programda görme engelli Ümit Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, camiler, İslam dininin en önemli simgelerinden olduğunu belirterek, “Bir medeniyetin ve şehrin merkezi olduğu, Allah’ın katında güzellik ve değer, vücudun özelliğinde değildir, Allah’ın katında değer, kişinin kalbinde taşıdığı sevgidendir. Sizler bu topluma Allah’ın birer emanetisiniz. O nedenle bizler, emanet bilinciyle sizlere özel önem veriyoruz. Allah’a ibadet etmek isteyen kardeşlerimize en güzel imkanı sunmak için buradayız. Engelli, engelsiz tüm halkımızla beraber gönül birlikteliği sağlamak istiyoruz. Bu gayretimizde davetimize icabet eden ve destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşma sonrasında engelliler ilahi ve şiirler okudu. Namaz sonrasında davetlilere pilav ikramında bulunuldu.

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