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Engelliler için taşıma aracı Japonya’dan

MALATYA HABERLERİ  | 03.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı” temini projesi Japonya Yerel Projelere Hibe Programına alındı.Projenin Hibe programı kapsamına alınmasının arından Japonya Büyükelçiliği Rezidans Toplantı Salonunda sözleşme imza töreni düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı” temini projesi Japonya Yerel Projelere Hibe Programına alındı.
Projenin Hibe programı kapsamına alınmasının arından Japonya Büyükelçiliği Rezidans Toplantı Salonunda sözleşme imza töreni düzenlendi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Bartın Milletvekili ve Türkiye

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