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Engelliler Konfederasyonunca İzmir'deki engellilere eğitim

İZMİR HABERLERİ  | 02.02.2020 22:58 | Son Güncelleme

Engelliler Konfederasyonunca İzmir'deki engellilere eğitim

İZMİR (AA) - Engelliler Konfederasyonu tarafından İzmir'de 2 gün boyunca eğitim verilen 25 engelliye düzenlenen tören ile sertifikaları verildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki sertifika dağıtım töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Turhan İçli, "Türkiye Engelliler Meclisi"ni oluşturmak amacıyla İzmir'deki engellilere 6 başlık altında eğitim verdiklerini söyledi.

Türkiye'deki tüm engelli sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek meclisler şeklinde örgütlemek istediklerini belirten İçli, şu değerlendirmede bulundu:

"40 ilde eğitimler yapıldı, 53 il de il engelli meclisleri kuruldu. Mart sonuna kadar 14 ilde daha eğitimlere devam edeceğiz. İl engelli meclislerini temsilcileri seçildi. 126 temsilci mayıs ayında Ankara'da toplanacak ve Türkiye Engelliler Meclisini oluşturacak. Bu meclis toplantının yapılacağı 2 gün boyunca engellilerin stratejik ve eylem planını belirleyecek. Daha sonra hükümetlerle oturup engelli hakları konuşunda görüşmeler yapmayı hedefliyoruz."

İçli'nin konuşmasının ardından eğitim proğramına katılan engellilere sertifikaları eğitmenler tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim Engelliler Konfederasyonu Sertifika

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