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Engelliler Meclisi, engelli vatandaşlara hijyen seti dağıttı

ERZURUM HABERLERİ  | 04.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Engelliler Meclisi kapı kapı dolaşıp engelli vatandaşlara ve ailelerine maske, eldiven ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıttı.Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, korona virüs (Covid-19) tehlikeli seyrine devam ederken yine boş durmadı, bu seferde Erzurum da kapı kapı dolaşıp engelli vatandaşlar ve ailelerine korono virüsle mücadele kapsamında ücretsiz maske, eldiven ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıttı.Hijyen seti dağıtım etkinliğine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Yeşilyurt’ta katıldı.Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu,”3 Temmuz 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101.

Engelliler Meclisi kapı kapı dolaşıp engelli vatandaşlara ve ailelerine maske, eldiven ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıttı.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, korona virüs (Covid-19) tehlikeli seyrine devam ederken yine boş durmadı, bu seferde Erzurum da kapı kapı dolaşıp engelli vatandaşlar ve ailelerine korono virüsle mücadele kapsamında ücretsiz maske, eldiven ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıttı.
Hijyen seti dağıtım etkinliğine Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu ve Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Burhanettin Yeşilyurt’ta katıldı.
Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu,”3 Temmuz 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle bu anlamlı günün anısına "Tamam" adını verdiğimiz maske, eldiven ve dezenfektandan oluşan hijyeni setlerimizi kapı kapı dolaşıp Engellilere ve ailelerine ücretsiz dağıtımını yaptık. Korona virüsün pandemisini kurallara uyulursa daha kısa zamanda ve daha az bir kayıpla atlatılabileceğini vurgulamak aynı zamanda 3 Temmuz Atatürk’ün Erzurum’a gelişini 101. yıl dönümü kutlayıp milli mücadele ruhunun zihinlerde tekrar canlandırılmasını sağlamak amacıyla bu anlamlı ve güzel etkinliğimizi yaptık” dedi.

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