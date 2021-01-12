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Engellilere baston ve sandalye desteği

12.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’nca düzenlenen program ile görme ve yürüme engelli vatandaşlara baston ile tekerlekli sandalye yardımında bulundu.Erzurum Hava Meydan Komutanı Albay Ufuk Rıfat Denlü, “Bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğiz, şahsım ve Erzurum Hava Meydan Komutanlığı personeli olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ise “Yapılan bu yardımlar bizleri son derece memnun ediyor.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında Erzurum Hava Meydan Komutanlığı’nca düzenlenen program ile görme ve yürüme engelli vatandaşlara baston ile tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Erzurum Hava Meydan Komutanı Albay Ufuk Rıfat Denlü, “Bu tür yardımlar yapmaya devam edeceğiz, şahsım ve Erzurum Hava Meydan Komutanlığı personeli olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ise “Yapılan bu yardımlar bizleri son derece memnun ediyor. Sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara böyle jestlerin yapılması elbette hem dernek üyelerimizi ve hem de bizleri memnun ediyor. Toplanan yardımlarla yürüme ve engelli vatandaşlara 3 tekerlekli sandalye ve 20 adet beyaz bastonun hediye edilmesi bizleri çok memnun etti” diye konuştu.
Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay ise “Bizlere kimse acıma gözüyle bakmasın. Bizlere verilen en güzel hediye sizlerin gören gözü işiten kulağınız olmayı istiyoruz. Bizlere bir yardım eli uzatılacaksa ihtiyaçlı üyelerimiz var bunlara bir iş imkanı sağlanıp iş istihdamı yaparlarsa bizlere en büyük hediyeyi vermiş olurlar” dedi.
Konuşmalardan sonra ihtiyaçlı üyelere tekerlekli sandalye ve beyaz baston verildi.

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