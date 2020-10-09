YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Engellilere en güzel hediye

Engellilere en güzel hediye

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve gurbette olan bir grup insanın bir araya gelmesiyle kurulan ’Siverek Liseliler Grubu’ pandemi döneminde engellilere destek amacıyla ilçede bulunan 30 yürüme engelli vatandaşa manuel sandalye hediye etti.Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve daha önce ilçede aynı lise sıralarına paylaşan Türkiye’nin çeşitli şehirleri ve yurt dışında bulanan insanlar tarafından kurulan grup geçtiğimiz yıl Siverek’te bir araya gelerek ‘Liseliler Buluşması Festivali’ düzenlemişti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ve gurbette olan bir grup insanın bir araya gelmesiyle kurulan ’Siverek Liseliler Grubu’ pandemi döneminde engellilere destek amacıyla ilçede bulunan 30 yürüme engelli vatandaşa manuel sandalye hediye etti.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve daha önce ilçede aynı lise sıralarına paylaşan Türkiye’nin çeşitli şehirleri ve yurt dışında bulanan insanlar tarafından kurulan grup geçtiğimiz yıl Siverek’te bir araya gelerek ‘Liseliler Buluşması Festivali’ düzenlemişti. Gelenekleştirilen festival bu yıl pandemi hastalığı nedeniyle yapılamadı. Grup tarafından festival için toplanan paralarla 30 engelli kişiye manuel sandalye alındı.
Siverek Kalp Gözü Derneğinde yapılan törenle sandalyeler hak sahiplerine dağıtıldı
Yapılan çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Liseliler Gurubu Temsilcisi Faik Türkgezer " Geçen yıl düzenlenen 5 Ekim liseliler buluşmasında Siverek liseliler gurubuna yüzlerce arkadaş bir araya gelmişti. Bu yıl festival planlanıyordu ancak pandemi dolayısıyla bu etkinliği yapamadık. Festivale harcanacak parayla engellilere tekerlekli sandalye ile baston almayı uygun gördük. Bu malzemelerin demirinde İstanbul Siverekliler kültür derneği destek sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:20
Öğle
12:17
İkindi
15:31
Akşam
18:04
Yatsı
19:18

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Burhan Eczanesi
Haliliye
Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Şahin Eczanesi
Haliliye
Çadırcı Eczanesi
Eyyubiye
Milli Eczanesi
Eyyubiye
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Karaköprü’de yol çalışmaları
Karaköprü’de yol çalışmaları
Şanlıurfa’da yüz yüze eğitimi hazırlık
Şanlıurfa’da yüz yüze eğitimi hazırlık
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.