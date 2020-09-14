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Engellilere ücretsiz spor salonuna teşekkür plaketi

AMASYA HABERLERİ  | 14.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde spor salonu işleten Yasin Şahin engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek, hem engelleri ortadan kaldırıyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.Bunun üzerine Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt o işletmeye ziyarette bulunarak oluşturduğu farkındalık için teşekkür plaketi verdi.

Engellilere ücretsiz spor salonuna teşekkür plaketi

Amasya’nın Suluova ilçesinde spor salonu işleten Yasin Şahin engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet vererek, hem engelleri ortadan kaldırıyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor.
Bunun üzerine Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt o işletmeye ziyarette bulunarak oluşturduğu farkındalık için teşekkür plaketi verdi. Şahin, "Engelliler benim vazgeçilmezim, burada onlarla birebir ilgilenmek, vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bütün engelli kardeşlerime, burada her türlü hizmeti yani A’dan Z’ye her şeyini karşılıyorum.Ayrıca teşekkür ziyaretinde bulunarak bizleri onure eden Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt’a ve il müdürlüğü personellerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Engellilere ücretsiz spor salonuna teşekkür plaketi

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