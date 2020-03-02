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Engellilere yangın eğitimi

KİLİS HABERLERİ  | 02.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Engelli öğrencilere yangın eğitimi verildi.İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde Ekrem Çetin Özel Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel tarafından yangın eğitim verildi.

Engellilere yangın eğitimi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Engelli öğrencilere yangın eğitimi verildi.
İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde Ekrem Çetin Özel Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünde görevli personel tarafından yangın eğitim verildi. Daha sonra öğrencilere uygulamalı olarak, yangının nasıl söndürüleceği, yangın esnasında neler yapılacağı uygulamalı bir şekilde gösterildi. İtfaiye Müdürlüğünün öğrencilere yönelik eğitimlerinin artarak devam edeceği bildirildi.

Engellilere yangın eğitimi

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